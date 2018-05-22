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22 Mayıs 2018 18:35

Gölbaşı’nda okuma yazma kursunu bitirenlere sertifika

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde okuma yazma kursunu bitirenlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Gölbaşı’nda okuma yazma kursunu bitirenlere sertifika

22 Mayıs 2018 18:35


İlçe halk eğitimi merkezi toplantı salonunda düzenlenen programa Kaymakam Can Aksoy Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, okul müdürleri ve kursiyerler katıldı. Törende konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar, “Okuryazarlık seferberliği kapsamında öncelikle ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle irtibata geçerek okullarımızın kendi alanlarında tarama yapmalarını sağladık. Seferberlik başladıktan sonra afiş yaptırarak şehrin en işlek yerlerine, resmi kurumlara ve okullara asılarak duyuru yaptık. Belediye başkanlığımız aracılığıyla her gün anons yapılmasını sağlayarak halkımıza duyurduk. İlçe müftülüğümüzle irtibata geçerek camilerimizde duyurulmasını sağladık. Bu çalışmaları yaptıktan sonra okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda kurslarımızı açmaya başladık. Okuryazarlık seferberliği kapsamında 16 okulumuzda toplam 25 kurs açtık. Bu kurslarımıza 372 si kadın19 ‘u erkek olmak üzere toplam 391 kursiyer kayıt yaptırmıştır. Şu an itibariyle 10 kursumuz tamamlanmış olup, 90 ‘ı kadın 4’ü erkek olmak üzere 94 kursiyerimiz belge almaya hak kazanmıştır. Bu kursların açılmasında bizlere desteklerini esirgemeyen başta kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze, ilçe müftümüze, okul idarecilerimize, Kursta görev alan öğretmenlerimize ve kursa katılan kursiyerlerimize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.




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