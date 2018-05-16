Gölbaşı’nda otomobil şarampole uçtu: 3 Yaralı

kilometresinde şarampole uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Vedat Ş. idaresindeki 44 HR 605 plakalı otomobil Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu 8. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Vedat Ş.ile yolcu olarak bulunan Abuzer K. ve Mevlüt N. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Şarampole yuvarlanan otomobil çekici ile kurtarılırken, büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.