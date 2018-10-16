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Gölbaşında otomobil takla attı: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Belören Beldesinden Gölbaşı ilçesine gelmekte olan Mehmet Sait Yıldırım idaresindeki 44 KB 066 plakalı otomobil sürücüsü Belören çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Sait Yıldırım ile Cuma Yeğrim yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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