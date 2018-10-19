Gölbaşında tonajlı araçlara rekor ceza

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe bölge trafik polis ekipleri tarafından yapılan tonajlı araç uygulamasında rekor ceza kesildi.

Gölbaşı Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri aşırı yük taşımacılığına geçit vermiyor. Trafik polisleri tarafından Gaziantep Karayolu üzerinde yapılan tonajlı araç uygulamasında durdurulan Tır ve kamyonlara 2 gün içerisinde yaklaşık olarak 80 bin TL para cezası kesildi. Ceza kesilen araçların tonaj fazlası yük atarak can ve mal güvenliklerini tehlikeye attıkları belirtildi. Trafik ekipleri sürücüleri kamyon ve çekici şoförlerini yükleme kurallarına riayet etmelerini, aksi takdirde kurallara uymayan araçlara sıfır tolerans kaidesiyle ceza yazılacağı şeklinde uyardıkları öğrenildi.