Gölbaşı’nda yaz Kuran kurslarına yoğun ilgi

Gölbaşı Hayrat Vakfı Kurs Koordinatörü Abdullah Çaktı, yaz Kuran kursları ile ilgili açıklamada bulundu.

Abdullah Çaktı, “Cenab-ı Hakka binlerce hamd olsun ki Rabbim bizleri böyle hayırlı bir hizmette istihdam ettiriyor. Yaz okulumuza bu sene de çok yoğun bir talep oldu. Kayıtlarımız dolduğundan dolayı yaz okuluna alamadığımız velilerimizden özür diliyoruz. Gelecek yıl daha geniş kadroyla daha fazla öğrencilerimize hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu sene iki temel hedefimiz var birincisi Kur’an-ı Kerimi öğretmek ve sevdirmek, ikincisi ise namazı sevdirmek. Çocuklarımıza severek öğretmek için sosyal etkinlikler de yapıyoruz. Haftada bir gün havuz programı, bahçede top oynama, cami gezileri ve helal sertifikalı ikramlar ile bu yaz okulunda okuma alışkanlıkları artsın ve namazı tam manası ile sevmeleri için Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi İdris Tüzün Hoca’nın kaleme almış olduğu ‘Allah’ım Bana Şükretmeyi ve Namaz Kılmayı Nasip Et’ kitabı tüm öğrencilere dağıtarak farkındalık oluşturmaya çalıştık. Hayrat İnsani Yardım Derneğimizin katkılarıyla Kur’an okumaya geçen tüm öğrencilerimize Kur’an-ı Kerim hediye ettik. Bizler geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü fedakarlığa her zaman hazırız. Bizlere yaz okulumuzda her zaman desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Şeyh Özdemir’e, Belediye Başkanımız Yusuf Özdemir’e, bu sıcak yaz günlerinde hiçbir dünyevi ücret almadan fedakarane Kur’an-ı Kerime sevdirerek öğreten muallim ve muallime kardeşlerimize, bizlere çocuklarını emanet eden kıymetli velilerimize ve geleceğimizin teminatı olan Kur’an talebeleri çocuklarımıza ve gençlerimize canı gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.