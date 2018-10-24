Gölcük'ten Adıyaman'a uzanan gönül köprüsü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki huzur evinde kalan yaşlılar yaptıkları el emeği göz nuru atkı, bere, çorap ve eldivenleri Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aracılığıyla Kömür Beldesine bağlı Yassıkaya İlkokulu öğrencilerine göndererek, minik çocuklarla gönül köprüsü kurdu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Gölcük Huzur Evi sakinlerinin gönderdiği kıyafetleri minik öğrencilere dağıtmak üzere Kömür Beldesine gitti.

Vali Kalkancı'ya Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal eşlik etti.

Kömür Belde programı kapsamında ilk olarak Kömür Ortaokulunu ziyaret eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezen Vali Kalkancı, öğrencilerle sohbet ederek, planlı ve programlı bir şekilde derslerine çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Kömür Ortaokulu ziyaretinin ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı, Gölcük Huzur Evi sakinlerinin gönderdiği kıyafetleri dağıtmak üzere Kömür Beldesine bağlı Yassıkaya İlkokuluna geçti. Burada öğrenciler ve Yassıkaya Köyü halkı tarafından karşılanan Vali Kalkancı, öğrencilere yakın ilgi göstererek, oyuncak ve çeşitli hediyeler ile Gölcük Huzur Evi sakinlerinin yaptıkları el emeği göz nuru atkı, bere, çorap ve eldivenleri dağıttı.

Mutlulukları gözlerinden okunan minik öğrenciler de umutları mutluğa dönüştüren Gölcük Huzur Evi sakinlerine teşekkür etti.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Kocaeli'nin Gölcük ilçe huzur evinde kalan yaşlılarımızın yaptıkları el emeği göz nuru atkı, bere, çorap ve eldivenleri Kömürlü çocuklarımıza gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Bu tür yardımlar çocuklarımıza olumlu anlamda yansımaktadır. İnsani bir görevi sosyal sorumluluk çerçevesinde yerine getiren Gölcük Huzur evi sakinlerine çok teşekkür ediyorum.

Vali Kalkancı, daha sonra Yasskıkaya Köyü halkı ile bir araya gelerek sohbet etti.