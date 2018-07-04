Göletlerde balıklandırma çalışmaları devam ediyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bakanlığının Göletleri Balıklandırma Projesi kapsamında 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen 100 bin adet pullu sazan yavrusu Adıyaman’a getirildi.

Adıyaman’a getirilen yavru balıklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Mahmut Nedim Baybatmaz ve Su ürünleri Şube Müdürü Yunus Kutlu, balık bırakma çalışmalarına katıldı.

Çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Karahöyük Göletine 50 bin adet, Gözebaşı Göletine 15 bin adet, Hasancık Göletine 5 bin adet ve İncesu Göletine 30 bin adet olmak üzere toplam 100 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.