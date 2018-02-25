Görev başındaki polislere mangallı moral

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatına destek olmak ve polislere moral vermek amacıyla Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü mevkiinde yapılan uygulama noktasına katılan Adıyamanlı esnaflardan Mirhan Dağ ile İsmail Bakır, polislere mangal yaptı. Uygulama noktasında bulunan polislere mangal yapan iki esnaf, birlik ve beraberlik mesajları da vererek her zaman devletin ve güvenlik güçlerinin yanında olduklarını dile getirdi. 30 kişilik mangal yapan esnaf Mirhan Dağ ile İsmail Bakır, yaptıkları mangalları tek tek görev başında olan polis memurlarına ikram etti. Polislere moral vermek amacıyla mangal yaptıklarını dile getiren esnaf Mirhan Dağ ile İsmail Bakır, “Bizler için, vatan için gece gündüz demeden canlarını vermeye hazır bekleyen polislerimize destek ve moral vermek amacıyla uygulama noktasında bir mangal yapma programı düzenledik. Polislerimizde yapılan mangaldan dolayı oldukça memnun olup keyif duydular. Bizler her zaman devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız. Allah güvenlik güçlerimizi korusun ayağını taşa değdirtmesin” ifadelerini kullandı.

Uygulama noktasında görev yapan polis memurları ise esnaf Mirhan Dağ ile İsmail Bakır’a, teşekkür etti.