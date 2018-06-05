Görevde yükselen idari çalışanlara belgeleri verildi

Üniversitenin Senato Salonunda gerçekleştirilen törende şube müdürü ve şef unvanlarını almaya hak kazanan idari çalışanlar, tebrik belgelerini Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün elinden aldı.

Şube müdürlüğü unvanı için 5, şeflik unvanı için ise 15 kişinin belge aldığı törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Kaygusuzoğlu da hazır bulundu.

Belge takdim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, "Bizler milletin çalışanı, dolayısıyla devletin çalışanıyız. Millete karşı sorumluluklarımız var. Bu makamlar bize hizmet edilsin diye değil, hizmet edelim diye varlar. Millet bizden üretim bekliyor, hizmet bekliyor. Dolayısıyla sizler de bu hizmeti yerine getirebilmeniz için zihninizi açık tutmanız, gelişime açık olmanız ve konunuza, mevzuata hâkim olmanız gerekiyor. Yeni unvanlarınızı tebrik ediyor, çalışmalarınızı hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmenizi diliyorum" şeklinde konuştu.