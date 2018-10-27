Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavının hazırlık kursu başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın taşra teşkilatında görevli memurlara yönelik düzenlediği Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı hazırlık kursu başladı.

Eğitim-Bir-Sen Kahta İlçe Temsilciliğinde 25 memurun katılımıyla gerçekleştirilen kurs, 7 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek. Taşra teşkilatında görevli memurlara yönelik ‘Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' hazırlık kursunun açılışını, Eğitim-Bir-Sen Kahta ilçe Temsilcisi İsmail Tümer yaptı.

Temsilci Tümer, “Üyelerimizin kariyer olarak daha iyi yerlere gelebilmesi için bu tür etkinlikler önemlidir. Sendika olarak üyelerimizin kendilerini yetiştirme ve geliştirme çalışmalarında her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Bu anlamda kursa katılan arkadaşlara çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Kursun 7 Aralık 2018 tarihine kadar süreceğini ve kurs sonunda sınav yapılacağını sözlerine ekleyen Temsilci Tümer, kursa katılan tüm personele başarılar diledi.

Kursta görevlendirilen Kahta'nın deneyimli uzman eğitimci ve idarecileri kurs süresince memurlara çeşitli konularda dersler verecek.