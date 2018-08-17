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17 Ağustos 2018 14:36

Gözaltına alınan DBP’li Belediye Başkanı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Adıyaman’da mermer ocağının yakılması ve devamındaki 4 askerin şehit olduğu terör olaylarında yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, sağlık raporu için hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan DBP’li Belediye Başkanı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

17 Ağustos 2018 14:36


Önceki gün Kömür beldesine bağlı Kaşköy’de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor. Daha önce 12 adrese baskın yaparak 8 kişiyi gözaltına alan güvenlik güçleri, bir operasyon daha gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka ve 3 kişiyi gözaltına almıştı. Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, ilk sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Geniş güvenlik tedbirleri arasında hastaneye götürülen Belediye Başkanı Yuka, alınan sağlık raporunun ardından İl Jandarma Alay Komutanılığına götürüldü.


Gözaltında bulunan diğer 3 kişinin ise ilk sorgularının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye çıkarılması bekleniyor.




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