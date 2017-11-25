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25 Kasım 2017 12:47

Gözaltındaki göstericilerden 48’i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, tütün gösterilerinde gözaltına alınan kişi sayısının 110 olduğunu ve bunlardan 48’inin yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını kaydetti.

Gözaltındaki göstericilerden 48’i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

25 Kasım 2017 12:47


Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, kentte dün gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 110 kişiden 48’inin serbest bırakıldığını açıkladı.


Adıyaman’da önce gün tütün ile ilgili yapılmak istenilen ve daha sonra yaşanan olayların çıktığı gösterilerde 110 kişi göz altına alındı. Olaylarda 2’si polis olmak üzere 10’un üzerinde kişi yaralandı.


Gösterilerde polis ve jandarma tarafından gözaltına alınan 110 kişi sağlık raporları alındıktan sonra emniyete götürüldü.


Emniyet Müdürü Metin Alper, gözaltına alınan şahıslardan 48’inin ifadesi alındıktan ve işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığını kaydetti.


Metin Alper, gözaltında ki diğer kişilerin işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.


Adıyaman Valiliği, “2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 25. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi hükmü uyarınca Adıyaman Mülki sınırları içerisinde 20.11.2017 ve 19.12.2017 tarihleri arasında (30) gün süreyle (48) saat önceden Adıyaman Valiliğinden izin alınmadan ve Valilikçe belirlenecek yerler dışında basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyecektir” diye duyuru yapmıştı.




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