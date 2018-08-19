Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 13:58

Gözaltındaki HDP’li Başkanın cebinden şok eden not

Adıyaman’da mermer ocağının yakılması ve devamındaki 4 askerin şehit olduğu terör olaylarında yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in cebinden “Top gol oldu, 15 Ağustos 2.

Gözaltındaki HDP’li Başkanın cebinden şok eden not

19 Ağustos 2018 13:58

Yer” yazılı not çıktığı iddia edildi.


Geçtiğimiz gün Kömür beldesine bağlı Kaşköy’de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarda PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in kıyafetinin cebinden bir adet, “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıktığı belirtildi. Sorgusunda notun amacı ve nereden geldiği sorularının da yönelttildiği HDP’li Özdemir, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Özdemir’in adliyede işlemleri devam ediyor.



Kızı düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmiş


Cebinde not çıktığı iddia edilen HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in kızı Suna Özdemir’in ise PKK’ya katıldığı 2011 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki yapılan operasyon sonucunda ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç