Gözel, Başkan Gürsoy ile bir araya geldi

Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfının uzun yıllardır çok önemli çalışmalar imza attıklarını ve özellikle öğrencilere vermiş oldukları desteklerin takdire şayan olduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Erkan Gözel, çalışmalardan dolayı takdirlerini iletti.

Erkan Gözel, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimi için, çatısı altında siyaset yapmaktan ailece onur duyduğumuz AK Parti’den milletvekili aday adayı oldum. Çalışmalarımız için Ankara’dayız. Bugünde vakfımıza ziyarette bulunduk. Vakıf Başkanımız Şevket Gürsoy ile 24 Haziran seçimleri ve ülke gündemiyle ilgili güzel bir sohbet ettik. Bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şevket Gürsoy, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimde AK Parti’den milletvekili aday adayı olan değerli kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Türkiye geneli olduğu gibi Adıyaman’da da Erkan Gözel gibi genç kardeşlerimizin siyasetin içeresinde aktif rol alması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Aday adaylığını açıklamasından bu yana yaptığı çalışmaları basından ve sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Ziyaret esnasında bende kendisine siyasi tecrübelerimizden bahsettim. Allah haklarında hayırlısını versin. Ziyaretlerinden dolayı şahsım ve vakıf yönetimimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.