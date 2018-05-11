Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 08:50

Gözel, Başkan Gürsoy ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı Erkan Gözel, Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı (AD-VAK) Başkanı Şevket Gürsoy’a ziyarette bulundu.

Gözel, Başkan Gürsoy ile bir araya geldi

11 Mayıs 2018 08:50


Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfının uzun yıllardır çok önemli çalışmalar imza attıklarını ve özellikle öğrencilere vermiş oldukları desteklerin takdire şayan olduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Erkan Gözel, çalışmalardan dolayı takdirlerini iletti.


Erkan Gözel, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimi için, çatısı altında siyaset yapmaktan ailece onur duyduğumuz AK Parti’den milletvekili aday adayı oldum. Çalışmalarımız için Ankara’dayız. Bugünde vakfımıza ziyarette bulunduk. Vakıf Başkanımız Şevket Gürsoy ile 24 Haziran seçimleri ve ülke gündemiyle ilgili güzel bir sohbet ettik. Bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şevket Gürsoy, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimde AK Parti’den milletvekili aday adayı olan değerli kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Türkiye geneli olduğu gibi Adıyaman’da da Erkan Gözel gibi genç kardeşlerimizin siyasetin içeresinde aktif rol alması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Aday adaylığını açıklamasından bu yana yaptığı çalışmaları basından ve sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Ziyaret esnasında bende kendisine siyasi tecrübelerimizden bahsettim. Allah haklarında hayırlısını versin. Ziyaretlerinden dolayı şahsım ve vakıf yönetimimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
21
°
C
  • Cuma
    21°C
  • Cumartesi
    21°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç