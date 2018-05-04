Gözel: “Gençler aktif siyasette yerini almalı”

AK Parti Adıyaman milletvekili aday adayı Erkan Gözel, hiç durmadan adaylık çalışmalarnı yürüttüklerini belirterek, çalışmalar ile ilgili açıklamada bulundu.

Erkan Güzel, gençlerin siyasette aktif olarak yer almaları gerektiğine işaret ederek, “Bundan sonra mevcut milletvekillerimizin Adıyaman için yaptığı çalışmaları buradan devralıp, ileri götürmek, daha iyi bir şekilde iyi hale getirip, burada Adıyaman halkına en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Burada tabi halkımızın takdirini alıyoruz. Yaşımızın genç olduğu söyleniyor. Burada en büyük destek ailemden, sevdiklerimden, büyüklerimden ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere güvenmesinden cesaret ile elimizi taşın altına koymaya karar verdik" dedi.

Gözel açıklamasında, "Ülke sorunlarını kendi sorunlarımız kataraktan bunların hepsini çözmeye ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla başımızı bu yola koyduk. Cumhurbaşkanımız ile birlikte aynı yolda yürümeye karar kıldık ve Rabbim nasip eder de adaylık verilirse Cumhurbaşkanımızın yanında, halkımızın yanında, kutlu davamız için yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu yolda kutlu yürüyüşümüze devam edeceğimizi, her zaman, her yerde bunu dile getiriyoruz. Kutlu davamızda Cumhurbaşkanımızın yanında, bu yolda yürüyerek desteklerini alıyoruz. Halkımız desteği alarak, bu yolda yürümeye gerçekten devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gençlerin aktif siyasette yer alması gerekiyor.Aday olsak da, olmasak da aday olan arkadaşlarımızın yanında bununla birlikte 25 Haziran sabahına kadar gece gündüz durmadan çalışacağız. 25 Haziran sabahında yeni bir zafere ulaşacağız. Taktir genel merkezin, merkezimiz neyi emrederse başımızın üstünde yeri var” ifadelerini kullandı.