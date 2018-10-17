Gri listedeki 2 terörist ölü ele geçirildi

Adıyaman'da güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi. Öldürülen teröristlerin gri listede aranan teröristler olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kömür beldesinde Adıyaman Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar neticesinde izi bulunan 4 kişilik terörist grup, belde kırsalında kıstırıldı. Teröristlerle girilen çatışmada Zülfikar kod adlı grup lideri Yusuf Tunç ile yanındaki bir terörist ölü olarak ele geçirildi. Öldürülen teröristlerin aynı zamanda gri listede aranan teröristler arasında olduğu öğrenildi. Çatışma esnasında kaçan 2 teröristin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, ölü ele geçirilen ve kaçan teröristlerin, Kömür beldesinde 14 Ağustos'ta bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos'ta aynı bölgede el yapımı patlayıcılı eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.