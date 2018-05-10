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10 Mayıs 2018 18:42

Gümüşkaya Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı

Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü Aile Sağlık Merkezi yapılan tadilatın ardından yeniden hizmete girdi.

Gümüşkaya Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı

10 Mayıs 2018 18:42


İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, tadilatı tamamlanarak hizmete giren Gümüşkaya Köyü Aile Sağlık Merkezinde incelemelerde bulundu.


Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Öz, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Adıyamanlı vatandaşlarımıza sağlık alanında daha kaliteli ve daha hızlı ulaşılabilir modern tesislerde hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Nisan ayı içerinde yeni hizmete geçen sağlık evimiz il merkezine 52 kilometre, Kuyulu Aile Sağlığı Merkezine 11 kilometre mesafededir.


Aile sağlık merkezimiz Gümüşkaya köyünde bin 597, Ağcin Köyünde de 373 kişi olmak üzere toplam 2 bin 605 kişiye hizmet vermektedir. Aile Sağlığı Merkezinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.




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