Günde binlerce kişinin kullandığı yola tepki

Kent merkezine birkaç kilometre mesafede bulunan Gazihandede Mesire alanı günde binlerce kişiye kapılarını açıyor. Mesire alanına gelerek burada kafa dinlemek isteyen vatandaşlar aynı zamanda yakınları ile birlikte olmanın da keyfini çıkarıyor. Vatandaşlar tarafından oldukça yoğun ilgi gören Gazihandede Mesire alanına giden yolun dar ve sürekli virajlı olması da tepkilere neden oluyor. Yollardan dolayı yetkililere tepki gösteren vatandaşlar, yolun genişletilmesini ve sürekli yaşanılan kazaların önüne geçilmesini istiyorlar. Gazihandede Mesire alanına giden yolun biran önce genişletilmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, “Uzun zamandır bu yol böyle dar ve virajlı. İki araba yan yana zor geçiyor. Çoğu zaman sürücüler karşı taraftan gelen araca yol verip geçmesini bekliyor, yol o kadar ki berbat bir yol. Daha önceden defalarca trafik kazası yaşandı, ölenler oldu, yaralananlar oldu ama ne yazık ki biri kalkıp şu yolları yapmadı. Bu yolun sağı yada solu kayalık değil normal yumuşak toprak istenilirken birkaç gün içerisinde kepçe ile tamamen yol genişletilebilir ama ne yazık ki bunu bu memlekette yapmak isteyen birileri yok. Bizim Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’dan bu yolla ilgili talimat verip ilgili kurumların harekete geçmesidir. Daha fazla kimse ölmeden ve ya yaralanmadan bu yolun genişletilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.