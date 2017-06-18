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18 Haziran 2017 11:50

Güneşin batışını izlemeye gittiği Nemrut Dağı dönüşü kazada öldü

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman’da güneşin batışını izlemek için Nemrut Dağı’na çıkan iki arkadaşın bulunduğu motosikletin kayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güneşin batışını izlemeye gittiği Nemrut Dağı dönüşü kazada öldü

18 Haziran 2017 11:50


Edinilen bilgiye göre, Nemrut Dağı’ndan Kahta ilçesi istikametine ilerlemekte olan Osman Yılmaz (23) yönetimindeki motosiklet, Damlacık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Osman Yılmaz ile yanında bulunan Beytullah Yıldırım (20) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Beytullah Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


İki arkadaşın güneşin batışını seyretmek amacıyla Nemrut Dağı’na çıktıkları ve eve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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