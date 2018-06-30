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30 Haziran 2018 15:56

Güreş müsabakaları sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Greko-Romen Gurup Güreş Şampiyonası Adıyaman’da gerçekleştirildi.

Güreş müsabakaları sona erdi

30 Haziran 2018 15:56


Adıyaman’da ki 11-13 yaş Greko-Romen Gurup Şampiyonasına 25 ilden 600 sporcu, teknik heyet ve yönetici katıldı. Yeni Mahalle Spor Salonunda 3 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi.


Turnuvaya Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, Kayseri, Kilis, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Malatya, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinden sporcular katıldı.


Organizasyona katılan hakem, antrenör ve sporcuları tebrik eden Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Güreş Federasyonu tarafından şuan ülkemizde birisi Zonguldak, birisi Adıyaman olmak üzere iki şehirde gurup müsabakaları gerçekleştiriliyor. Bu gurup müsabakalarında dereceye giren ferdi ve gurup sporcularımız Çanakkale ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. Adıyaman olarak 11-13 arası yağ gurubundan en alt yaş grubuna ev sahipliği yapıyoruz. Burada sporcularımızın heyecanını gördükçe ülkemizin ana sporu olan güreşin ilerleyen dönemlerde çok daha iyi mesafe alacağını fark ediyoruz” diye konuştu.


Keleş, yıl içerisinde yaklaşık 6 bin sporcuyu çeşitli branşlarda misafir ettiklerini belirterek, son olarak da güreşçilere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.




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