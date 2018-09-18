Gürlevik ana isale hattında yenileme çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM)'ne bağlı ekipler, şehir merkezine gelen ana isale hatlarındaki arızalara anında müdahale ederek sorunu kısa sürede çözüyor.

Adıyaman şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan Gürlevik Ana İsale Hattının deforme olan kısımlarının yenilendiğini söyleyen belediye görevlileri, “Gürlevik Ana İsale Hattımızın Yeni Mahalleden geçen malzemeleri çeşitli sebeplerden dolayı deforme olmuştu. Ekiplerimiz kısa süre içerisinde duruma müdahale ederek hattı yeniledi” diye konuştu.