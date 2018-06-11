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11 Haziran 2018 11:04

Gürlevik İçme Suyu kaynağında inceleme

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman şehir merkezi ile merkeze bağlı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gürlevik içme suyu kaynağında incelemelerde bulundu.

Gürlevik İçme Suyu kaynağında inceleme

11 Haziran 2018 11:04


Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık eşlik etti.


Hafta içerisindeki yoğun çalışma temposunu hafta sonları da hız kesmeden devam ettiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, ilçeleri ve köyleri karış karış gezerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor. Vali Kalkancı, Cumartesi günü Yaylakonak Beldesi sınırları içerisinde yer alan Gürlevik İçme Suyu Kaynağında incelemelerde bulunarak, kaynak suyun kalitesi hakkında bilgi aldı.


Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet Gürlevik içme suyu kaynağındaki incelemelerinin ardından Yaylakonak Beldesine geçerek vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Ziyaret ettiği Yaylakonak Beldesinde çocuklara da yakın ilgi gösteren Vali Nurullah Naci Kalkancı çocuklarla sohbet ederek, oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.




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