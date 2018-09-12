Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ‘Güvenli okul ve güvenli eğitim' konulu toplantı düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okullarda alınacak güvenlik önlemleri hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin, geleceğin teminatı olduğunu belirten Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, toplantıda yaptığı konuşmada öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri konusunda toplantı düzenlediklerini söyledi. Okul aile birliği başkanları ve muhtarlar ile koordineli olarak çalışılması gerektiğini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Güvenlik konusunda herkesin yapması gereken hususlar var. Okullarımızın çevresinde uygunsuz olduğu tespit edilen kişilerin okul aile birlikleri tarafından okul idaresi ve kolluk görevlilerine bildiriniz. Okul saatleri içerisinde internet kafelere öğrencilerin gitmesi yasak. Okul idarecilerimizin okul yakınında bulunan internet ve benzeri kafeleri denetlemesi gerekiyor. Çevre, yemek, güvenlik, elektrik, kantin ve pansiyon komisyonlarını kurarak düzenli bir şekilde denetimlerini yapacağız. Toplum sağlığı merkezince okul çevrelerinde bulunan işyerlerinde gıda denetimlerinin düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına sivil şahısların binmesi yasaktır. Servis araçlarının, ayakta yolcu veya malzeme bulundurulması hususuna dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Okul içerisinde ve çevresinde meydana gelebilecek güvenlik ve diğer sorunların önlenmesi konusunda yapılan çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyleyen Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Güvenlik kuvvetleri ile okul yetkilileriyle yaptığımız işbirliği sayesinde eğitim ve öğretimi etkileyebilecek risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Okul müdürlerinin, okul aile birlikleri başkanlarının, okulların çevresinde bulunan internet kafelerde nelerin bulunduğunu, filtre programlarının bulunup bulunmadığını, okul saatleri içerisinde öğrenci alıp almadıklarını, çevre bakkallarda nelerin satıldığını, özellikle tek sigara diye tabir edilen sigaranın satılıp satılmadığını sıkı bir şekilde takip etmeleri gerekiyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görebilmeleri için gereken her türlü tedbiri alacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Hepimizin görevi onlara en güvenli bir ortamı sunmak olmalıdır. Çocuklarımızın huzurlu ve kaliteli bir eğitim alabilmesi için gereken her türlü önlemi almaya hazırız” diye konuştu.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, ilçe Jandarma Komutanı vekili Başçavuş Subay Özkan Gökçek, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı.