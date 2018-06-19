Güvenlik Korucuları Derneğinden Vali Kalkancı’ya ziyaret

Sohbet havasında geçen ziyarette Dernek Başkanı Abdullah Taşar, Adıyaman Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin faaliyet ve çalışmaları ile güvenlik korucularının sorunları hakkında Vali Kalkancı’ya bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, “Milletimizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük fedakârlıklar gösteren güvenlik korucularımız, bugüne kadar terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin en büyük destek ve yardımcıları olmuştur. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.