Güvenlik korucuları kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, Örenli köyünden ilçe merkezine gitmekte olan güvenlik korucusu Harun Doğan idaresindeki 02 DH 528 plakalı traktör sürücüsü köy çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada sürücü Harun Doğan ile Orhan Mamacan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Harun Doğan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.