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18 Eylül 2017 12:02

Hafif ticari araç at arabasına çarptı

Adıyaman Gölbaşı karayolunda hafif ticari aracın at arabasıyla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç at arabasına çarptı

18 Eylül 2017 12:02


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 46 PD 015 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Abuzer Uludağ idaresindeki at arabasına çarptı.


Kazada Abuzer Uludağ ve Mahmut Uludağ yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralılardan durumu ciddi olan Abuzer Uludağ ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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