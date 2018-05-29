Hafif ticari araç iki kardeşe mezar oldu

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Mehmet Arslan (30) idaresindeki 02 FU 194 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Börgenek köyü yakınlarında taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Arslan, otomobilden fırlayarak şarampolde bulunan kayalara çarptı. Araçtan fırlayarak kayalıklara çarpan Mehmet Arslan olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken araçta bulunan Çetin Arslan (25) ise, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çetin Arslan yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede hayatını kaybeden Çetin Arslan hastane morguna kaldırılırken, kaza yerinde hayatını kaybeden Mehmet Arslan’ın cenazesi ise jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna alındı. Her iki kardeşe mezar olan otomobil daha sonra yapılan incelemelerin ardından çekiciyle otoparka çekildi.

5 çocuk babasıydı

Kardeşi Çetin Arslan ile birlikte yaşadıkları kazada hayatını kaybeden Mehmet Arslan’ın 5 çocuk babası olduğu Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinden önce Adıyaman’a geldiği daha sonra ise çalışmak için Malatya’ya gittikleri öğrenildi.

5 ay önce aynı yerde 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

2 kardeşin kaza yaparak hayatını kaybettiği olay yerinde 5 ay önce (05-01-2018 ) nişan törenine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlanmıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan aynı bölgede her 3-4 ayda bir ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını vurgulayan vatandaşlar, karayolları ekiplerinden kazaların yaşandığı bölgeye bariyer koymalarını istediklerini ama bir sonuç alamadıklarını ifade ettiler.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.