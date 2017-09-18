Hafif ticari araç şarampole uçtu

kilometresinde hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Cihan D. idaresindeki 02 ER 846 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Cihan D.yaralandı.Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Şarampole uçan araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.