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18 Eylül 2017 12:10

Hafif ticari araç şarampole uçtu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu 15.

Hafif ticari araç şarampole uçtu

18 Eylül 2017 12:10

kilometresinde hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Cihan D. idaresindeki 02 ER 846 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Cihan D.yaralandı.Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Şarampole uçan araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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