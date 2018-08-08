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08 Ağustos 2018 15:43

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 Yaralı

08 Ağustos 2018 15:43


Kaza, Kahta-Sincik karayolunun 10. Kilometresi, tarihi Karakuş Tümülüsü yakınlarında meydana geldi. Sincik’ten Kahta istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Bayer (32) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.


Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Bayer ile araçta bulunan Yiğit Bayer (2), Eyüp Ensar Bayer (4), Gülhan Bayer (33) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi alına alınan yaralılardan Gülhan Bayer’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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