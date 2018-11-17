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Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Adıyaman Şanlıurfa Karayolunda hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Adıyaman Şanlıurfa Karayolu 26. Kilometresinde meydana geldi. Eyüp Er yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri gelerek yaralıyı araçtan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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