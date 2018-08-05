Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 16:25

Hafif ticari araç takla attı: 8 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 8 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 8 yaralı

05 Ağustos 2018 16:25


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Suriye uyruklu Mehmet Musa idaresindeki 63 AN 216 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Musa ile araçta bulunan Avaş Matura, Ferid İbrahim, Cemile İbrahim, Safa Fettal, Yusuf Elduveyli, Hedil İbrahim ve Besıl İbrahim yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç