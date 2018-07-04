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04 Temmuz 2018 09:51

Hafif ticari araç takla attı

Adıyaman Gölbaşı karayolu Atmalı köyü yakınında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı

04 Temmuz 2018 09:51


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Mahmut Gazi Ç. yönetimindeki 02 LH 117 plakalı hafif ticari araç Besni ilçesine bağlı Atmalı köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.


Araç içerisindeki Hasan Ç. ile sürücü Mahmut Gazi Ç. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.


Yaralılar ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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