Hafriyat kamyonu yan yattı: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı’na bağlı Yukarı Çöplü köyünde kilitli taş taşıyan Hüseyin E. yönetimindeki 44 FK 735 plakalı hafriyat kamyonu freninin boşalması sonucu sürücü kamyonun kontrolünü kaybetti.

Kamyon hızla ilerlerken kanala düşerek yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü Hüseyin E. ile yanında yolcu olarak bulunan Ersan M. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.