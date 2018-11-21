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Hafriyat kamyonunun çarptığı genç öldü

Adıyaman’da hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Şevket B. idaresindeki 02 HD 975 plakalı hafriyat kamyonu Atatürk Bulvarı Karayolları kavşağı yakınlarında, kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek yola düşen Hüseyin Doymaz'a çarptı. Kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Doymaz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Doymaz daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hüseyin Doymaz burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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