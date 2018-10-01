Hak-İş Başkanı Kılınç: “Üyelerimizin refah seviyesini yükselteceğiz”

Yaklaşık 1 ay önce yapılan Hizmet-İş Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Kılınç, Hak-İş İl Başkanlığına getirildi.

Hasan Kılınç, Hizmet-İş Şube Genel Kurulunda şahsı ve yönetimine gösterilen ilgi ve destekten dolayı bütün üyelere teşekkür ederek, sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Kılınç açıklamasında, “Üyelerimizin sıkıntısını kendi sıkıntımız bilip çalışacağız. Adıyaman Belediyesi taşeron şirketi ve bir çok yerde henüz örgütlenemedik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu şirketlerde örgütlemeyi bitirip toplu iş sözleşmelerini yaparak üyelerimizin refah seviyelerini yükselteceğiz. Yeni dönemin şubemize üyelerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.