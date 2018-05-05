Hakan Kılınç aday adaylığı başvurusunu yaptı

CHP Besni İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Hakan Kılınç, milletvekilliği aday adaylığına başvurdu. CHP Genel Merkezine başvuru dosyasını teslim eden Hakan Kılınç, Adıyaman’da CHP’nin yeniden milletvekili çıkarması gerektiğini ve 24 Haziran’da ki seçimin ülkemiz için çok önemli olduğunu kaydetti.

24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve Adıyaman için hayırlı olması temennisinde bulunan Hakan Kılınç, “Ülkemize ve kentimize hizmet için bu yola çıktık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere ve parti yöneticilerimiz ile birlikte daha fazla hizmet etmek için milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Dosyamızı genel merkez yetkililerine teslim ettim. Hem kentimiz hem de ülkemiz için daha güzelini yapmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.