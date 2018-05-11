Hakeme kırmızı kart gösterildi

Son maçına çıkan Ragıp Özbilgin’e meslektaşları kırmızı kart göstererek, alkışlar eşliğinde sahadan uğurladı. Adıyaman açık cezaevi hükümlüleri arasında oynanan final maçında son kez düdük çalarak aktif hakemlik kariyerini tamamlayan Ragıp Özbilgin, ilk beş dakika yönettiği maçta yerini genç hakemlere bıraktı. Alkışlar arasında sahayı terk eden Özbilgin’e genç hakem arkadaşları da kırmızı kart jesti yaptı.

Özbilgin’e cezaevi idarecileri, sporcu arkadaşları ve hakem arkadaşları tarafından çeşitlik hediyeler ve plaket verildi.

Maç sonunda bir açıklama yapan Ragıp Özbilgin, “Yaklaşık 10 yıldır faal hakem olarak görev yaptığı spor camiasında çok güzel günler yaşadım. Ancak şimdi hem yaş nedeniyle hem de rahatsızlığım nedeniyle aktif hakemliği sonlandırma kararı aldım. Bundan böyle il gözlemcisi olarak yine sporun içerisinde yer alacağım. Bütün hakem arkadaşlarım ve spor camiasına bana gösterdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ben herkese hakkımı sonuna kadar helal ediyorum, inşallah herkes de bana hakları helal ederler. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.