Halep için kermes düzenlendi

Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencileri "Halep’e Umut Ol Yardım Kampanyası ve Kermesi" düzenledi.

Okulun salonunda gerçekleştirilen yardım kampanyası ve kermese büyük ilgi gösterildi. Bir gün süreli kermes de öğrenciler evlerinde yaptıkları yiyecekleri sattı. Öğrenci velilerinin dışında bir çok kamu kurum ve kuruluş temsilcisi kermese katıldı.

Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Işık kermes ile ilgi ilgili yaptığı açıklamada, “ Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından hiç bir şey kaybetmez, sloganı ile ‘Halep’ e Umut Ol Yardım’ kampanyası organize edildi. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından organize edilen yardım çalışmalarında korkuyu kefenleyen belde, dünyayı dirilten şehir Halep yaklaşımı ve ‘Cennete yemek var mı anne? Varsa ölelim karnımız doyar’ diyen üç yaşındaki Halepli çocuğun feryadı duyuldu ve harekete geçildi.

Çocuklarımız velileri ve öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirdikleri nakdi yardım toplama, battaniye ve kermes etkinlikleri sonunda Halep mağdurlarının desteklenmesi için Valiliğimiz uhdesindeki kampanyaya battaniyelerle birlikte 6 bin 22 TL nakdi yardım toplandı. Genç neslimizin insanlık adına, Müslüman dünyasına örnek olması ve dünya mazlumları ile dayanışma duygularıyla gösterdikleri hassasiyetleri ve gayretleri için yürekten tebrik ediyorum” dedi.