Halıları hırsız zanneden vatandaşlar ortalığı karıştırdı

Adıyaman'da duvara yaslanmış halıları hırsız zanneden vatandaşlar, hırsızlık olduğunu söyleyerek, polisi harekete geçirdi.

İddiaya göre, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis merkezi yakınlarında bulunan bir halı yıkama işletmesinin bahçesinde duvara yaslanan yoldan geçen vatandaşlar hırsız zannetti. Hemen polise haber veren vatandaşlar, ortalığı karıştırdı. Harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek, iş yeri içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. İş yerinde kimseyle karşılaşmayan polis ekipleri bu defa iş yeri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonrası olayın yanlış anlaşılma olduğu fark edildi.

Polis ekipleri daha sonra olay yerinden normale döndü.