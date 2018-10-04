Halk eğitim merkezi kursları talepler doğrultusunda açılacak

2018-2019 eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte usta öğreticilerin başvurularının alınarak, puanlama esasına göre sıralandığını dile getiren Aziz Özbilgiç, yeni döneme ilişkin açıklamada bulundu.

Aziz Özbilgiç, “Adıyaman Halk eğitim merkezi olarak 2018-2019 eğitim öğretim sezonuna başlamış bulunmaktayız. Biz öncelikle usta öğretici başvurularını aldık. Yaklaşık bin kişi başvuruda bulundu. Bunlar kadrolu uzmanlar, öğretmenler, usta öğreticiler ve kadrosuz usta öğreticilerden oluşuyor. Bu yıl puanlama sistemi geldi. Web sayfamızdan puan sırası göre sıraladık. Bundan sonra ki süreçte kurumlarımızdan gelecek kurs taleplerine göre yüksek puanlı usta öğreticilerimizden başlayarak görevlendireceğiz.

3 bin 368 alanda kurs açabiliyoruz. 78 farklı branşta şuan itibariyle yaklaşık 150 tane aktif açık kursumuz var. Bugünden itibaren kurumlarımızdan gelen talepleri açarak kursları açmaya devam edeceğiz.

2017-2018 eğitim sezonunda bin 480 adet kurs açtık. Bu bin 480 kişiyi istihdam etmiş ve iş imkanı sunmuş anlamına geliyor. Yaklaşık 30 bin kursiyere kurs verdik. Tabi bizim kurslardan sertifika alan kişiler farklı alanlarda işe girebiliyor ve bu bizi mutlu ediyor” dedi.

Özbilgiç, üniversite hazırlık kurslarının da 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nda başladığını belirtti.

Özbilgiç, okuma yazma seferberliği ile ilgili ise, “Gecen yıl Mart ayı itibariyle Cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Okuma-Yazma Seferliği kapsamında 8 bin vatandaşımıza okuma yazma öğrettik. Bu seferberliğimiz devam ediyor. Herkesin oku yazar olsun diye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.