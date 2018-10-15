Halk eğitim merkezi resim kursu başarıya doymuyor

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan resim kursuna katılan öğrencilerin büyük bir kısmı üniversiteyi kazandı.

Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Abdullah Çaktı, 4 yıldır verilen resim kursunda 38 kursiyerin çeşitli üniversitelerde öğrenim gördüğünü resim kursundan mezun olan öğrenci sayısının her yıl arttığını belirtti.

Çaktı “2017-2018 eğitim öğretim yılında devam eden resim kursunda öğrencilerimizden 100 doksanı resim öğretmenliği, grafiker ve heykel traşlık dallarında üniversitelere yerleşmişlerdir. Hala devam eden kursumuzda öğrencilerimizin de aynı başarıyı göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.