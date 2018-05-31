15 Temmuz Şehitler Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Şevval Yetkin ile 5. Sınıf öğrencisi kardeşi Kerem Yetkin, bankaya giderek harçlıklarını bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim bağışı hesabına 5’er TL yatıran çocuklar, Erdoğan’ı çok sevdiklerini ve çorbada kendilerinin de tuzunun olmasını istediklerini söyledi.

13 yaşındaki Şevval Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri için biz de Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak istedik. Çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu yüzden harçlığımızdan bu seçimler için 5’er TL bağış yaptık. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. O sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın, bütün ümmetin umudu” dedi.

10 yaşındaki Kerem Yetkin ise oy kullanamadıklarını ancak bağışlarla Cumhurbaşkanına destek olduklarını söyledi.

AK Parti’liler ve vatandaşlar da Erdoğan’a destek olmak için bankaya gelerek para yatırmak için sıraya girdi. AK Parti Milletvekili Halil İbrahim Fırat ve İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin bağışla ilgili açıklamada bulundu.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman teveccüh gösterdiğini dile getirerek, “Adıyaman’daki bütün hemşerilerimize Cumhurbaşkanımıza göstermiş oldukları teveccühten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah hayırlı bir netice çıkacak. 24 Haziran’da da tekrar Cumhurbaşkanımızın seçilmesi adına bütün teşkilatlar adına hem bu kampanyada hem de diğer çalışmaları yürüterek inşallah elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ise “Cumhurbaşkanımıza özellikle onun Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle ilgili bağış yapılması noktasında halkın bu teveccühünü görünce bizler çok seviniyoruz. Bizler de onların arasında bulunmak istedik. Geçekten çok ciddi bir rağbet var. Adıyamanlı vatandaşlarımızdan ben bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum. Biz birlik beraberliğimizi ekonomik, manevi, sosyal alarak oluşturmadıkça, kalpler tek vurmadıkça, hiçbir noktada başarılı olamayız. Adıyaman’da bu kalp vuruşu sağlanmıştır” diye konuştu.