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11 Mayıs 2018 10:33

Hareket halindeki minibüsten inmeye çalışan ilkokul öğrencisi ölümden döndü

Adıyaman’da, hareket halindeki servis minibüsünden inmek isteyen ilkokul öğrencisi ölümden döndü.

Hareket halindeki minibüsten inmeye çalışan ilkokul öğrencisi ölümden döndü

11 Mayıs 2018 10:33


Olay, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yanındaki 714 nolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuzselim İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ecrin (8), okul dönüşü servis minibüsünden inerken ölümden döndü. Kapısı açık halde ilerleyen minibüsten inmeye çalışan Ecrin dengesini kaybederek düştü. Servis minibüsünün altında kalan öğrenciyi son anda fark eden servis şoförü, frene basarak Ecrin’i ezilmekten son anda kurtardı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olayı gören mahalle sakinleri ve şoför, kazayı ucuz atlatan öğrenciyi yerden kaldırarak evine götürdü. Ecrin, kazayı yara almadan atlattı.




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