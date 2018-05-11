Olay, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yanındaki 714 nolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuzselim İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ecrin (8), okul dönüşü servis minibüsünden inerken ölümden döndü. Kapısı açık halde ilerleyen minibüsten inmeye çalışan Ecrin dengesini kaybederek düştü. Servis minibüsünün altında kalan öğrenciyi son anda fark eden servis şoförü, frene basarak Ecrin’i ezilmekten son anda kurtardı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayı gören mahalle sakinleri ve şoför, kazayı ucuz atlatan öğrenciyi yerden kaldırarak evine götürdü. Ecrin, kazayı yara almadan atlattı.