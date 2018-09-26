Haşereyle mücadele devam ediyor

Haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan Mart ayının ortasında başlanan larva dönemini tamamlayan, ancak ergin çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceklerini dile getiren belediye görevlileri, “Bu yıl 10 araç ve 13 deneyimli personelle sürdürdüğümüz ilaçlama sezonun ilk evresi olan larva dönemini tamamladık. Mart ayında başladığımız ve o tarihten bu yana su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerimiz başarılı bir dönemi geride bıraktı. Lavra dönemi tamamlansa da, ergin dönemimiz yıl boyunca devam edecek” diye konuştu.