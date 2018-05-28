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28 Mayıs 2018 14:47

Hasta yakınları iftar çadırından faydalanıyor

Ramazan ayında, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine il dışından, ilçelerden yada il merkezinden gelip, kalmak zorunda olan hasta yakınları için iftar çadırı kuran Adıyaman Belediyesi her gün yaklaşık 650 kişiye iftar yapma imkanı sunuyor.

Hasta yakınları iftar çadırından faydalanıyor

28 Mayıs 2018 14:47


Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hastaların yakınları ile vatandaşlar, iftar yemeğini Adıyaman Belediyesi tarafından açılan iftar çadırında yiyebiliyor. Adıyaman Belediyesine ait otoparkta kurulan iftar çadırında her gün 650’e yakın hasta ve hasta yakınları için iftar yemeği veren Adıyaman Belediyesi’nin bu hizmetini değerlendiren yetkililer, “Ramazan ayının manevi havasına herkesin erişebilmesi için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda geçen yıl uygulamaya başladığımız hastane önündeki iftar çadırımız bu yıl da büyük ilgi görüyor. Ramazan ayının heyecan ve coşkusunu yaşatmak istediğimiz hasta ve hasta yakınlarımıza yönelik olan bu hizmetimiz inşallah Ramazan ayı boyunca sürecek” diye konuştu.


Her gün 650 kişinin iftarını açtığı iftar çadırının içinin ve etrafının Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından günlük rutin olarak yıkanıp temizlendiğini de söyleyen yetkililer, amaçlarının halka hizmeti en kaliteli şekilde sunmak olduğunu söyledi.


Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında iftarını açan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.




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