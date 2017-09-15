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15 Eylül 2017 12:07

Hastane çalışanlarına ‘terörle mücadele’ eğitimi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Besni Devlet Hastanesi personeline ‘terörle mücadele’ eğitimi verildi.

Hastane çalışanlarına ‘terörle mücadele’ eğitimi

15 Eylül 2017 12:07


Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği koordinesinde Besni Devlet Hastanesi toplantı salonunda hastane çalışanlarına yönelik kamu kurum ve kuruluşlarda birlikteliği ve bütünlüğü sağlamak amacıyla verilen eğitimde terör-terörizm, terörün etkileri ve terör örgütlerinin hedefi konuları anlatıldı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğinde görevli Mulla Karakuş tarafından verilen eğitimde, PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C terör örgütleri başta olmak üzere tüm örgütlerin yapısı dile getirildi.


Eğitime katılan çalışanlar bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.




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