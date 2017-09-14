Hastane duvarları tablolarla süslendi

Resimler serviste tedavi gören hastaların beğenisini kazanırken, Ressam Kemal Polat, resimlerin hastalar üzerinde terapi etkisi yaptığını söyledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitlik Anıtının da aralarında yer aldığı ağırlıklı olarak doğa manzaralarının bulunduğunu belirten Ressam Polat, "Hastane yönetiminden böyle bir teklif gelince kolları sıvadım. Koridorları farklı manzaralarla süslemeye çalıştım. Tedavi gören hastaların yanıma gelip katkıda bulunmaları beni daha da sevindirdi" dedi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Doğan, “Hastanemiz ilimiz halkına sağlık hizmeti veriyor ve kişilerin sağlık kalitesini artırma misyonuyla hareket ediyoruz. Hastalar için kalmış oldukları mekanların özellikleri ve görüntüsü de çok önemli. Biz de bu düşünceden yola çıkarak hastanede daha güzel bir görüntü oluşturmak için koridorlarda tablo şeklinde resim asma kararı aldık. Hastaneye gelen insanların kendilerinden bir şey bulabilecekleri, ilgilerini çekebilecek tablolar olsun istedik” ifadelerini kullandı.