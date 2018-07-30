Hastane odasındaki eğitimle Fen Lisesini kazandı

Adıyaman - Şanlıurfa karayolunda geçirdiği trafik kazasında kısmi felç olan 8. sınıf öğrencisi Seren Esmer, 7 ay boyunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Seren Esmer’in eğitiminin aksamaması için hastaneye öğretmen gönderildi. Hastane yönetimi de Seren Esmer’in hastanedeki odasında eğitim görmesi için fiziki düzenleme yaptı.

Görevlendirilen 6 öğretmen tarafından Seren Esmer’e ders verildi. Seren 6 aylık tedavisinin ardından eğitimine 6 ay boyunca evinde devam etti. 6 ay boyunca hastanede yatan Seren, daha sonra da dönem dönem hastaneye gelerek tedavisini sürdürdü. Seren Esmer, çocuk cerrahi, fizik tedavi, nöroloji ve plastik cerrahi bölümlerinde tedavi gördü.

LGS’ye giren Seren Esmer, 90 sorudan 79 net yaparak ilk tercihi olan Adıyaman Fen Lisesine yerleşmeyi başardı.

Daha önce hastanede Seren’i ziyaret eden Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, bu kez de başarılı öğrenciyi tebrik etmek için tedavi gördüğü plastik cerrahi bölümünde ziyaret etti. İL Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, “Bir yıl önce kaza geçiren kızımız bugün açıklanan sınav sonucuyla Adıyaman Fen Lisesini kazandı. Yaklaşık 6 ay hastanede, 6 ay ise evde eğitim gördü. Öğretmenlerimiz hem hastanede hem de evde kızımıza ders verdi. Ödevlerini yapmasını sağladılar, beraber sorular çözdüler. Hep beraber başarı öyküsüne imza attılar. Hastaneye geldikten sonra hayata tutunmak, bu motivasyonu sağlamak, hem doktorlarımız hem hemşirelerimizin hem de öğretmenlerimizin büyük katkısıyla çocuğumuz hayatı tekrar bağlanmış oldu. Hepsinden Allah razı olsun, inşallah üniversite sınavında da daha güzel yerlerde görürüz” dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle öğretmen arkadaşlar hastanede Seren Eren’in eğitimini sürdürmesini sağladılar. Birlikte ders yapıp soru bankalarından soru çözdürdüler. Kendisinin azim ve gayreti vardı. Biz de hastanede ders çalışmak için fiziki şartları sağladık. Kızımız azmiyle beraber bu şartlarda başarılı oldu” ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavisi süren Seren Esmer ise konuşmasında “Geçtiğimiz yıl 29 Temmuzda kaza geçirdik ve bazı sağlık problemleri ile karşılaştım. Bu sağlık problemlerimin giderilmesi uzun sürdü ve hala da devam ediyor. Hastanede yattığım süre içerisinde gerek hastane yönetimi gerek okul idaremiz her türlü desteği verdiler. ‘Hastanede Eğitim Projesi’ ile ders verdiler. İlk dönemi bu şekilde geçirdim ikinci dönemde ise eve geçtim. Öğretmenlerim eve geldi. O şekilde bana destek verdiler. Sınavda 90 sorudan 79 net yaptım. İlk tercihim olan Adıyaman Fen Lisesini kazandım. Yaşadığım süreçte sürekli ama sürekli kendime olan inancımı kaybetmedim. Benim durumda olan, benim durumumdan daha iyi olan öğrencilere şunu söyleyeyim, her şey insanın kendisinde bitiyor” diye konuştu.