Hastane önünde Ramazan çadırı kurulacak

Ramazan ayının manevi havasının en güzel şekilde yaşanması için tüm detayları düşünen Adıyaman Belediyesi Demokrasi Parkında düzenleyeceği “Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları” programlarının yanı sıra, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde Ramazan çadırı açıyor. Hastası olduğu için hastanede kalmak zorunda olan ve bundan dolayı Ramazan ayının feyzinden istediği gibi yararlanamayan vatandaşlar için hastanenin karşısında bulunan Belediyeye ait otoparkta iftar çadırı kuracak.

Ramazan ayı boyunca hizmet verecek olan iftar çadırı ile ilgili kısa bir bilgi veren Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, amaçlarının hasta ve hasta yakınlarının da Ramazan’ın tadına erişmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Kutlu ayrıca, her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da yaşanabilecek sorun ve sıkıntılarda 153 numaralı telefondan istek, talep ve şikayetlerde bulunulabileceğini hatırlattı.