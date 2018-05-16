Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 11:31

Hastane önünde Ramazan çadırı kurulacak

Adıyaman Belediyesi son iki yılda olduğu gibi bu yıl da Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önüne hasta yakınları için iftar çadırı kuracak.

Hastane önünde Ramazan çadırı kurulacak

16 Mayıs 2018 11:31


Ramazan ayının manevi havasının en güzel şekilde yaşanması için tüm detayları düşünen Adıyaman Belediyesi Demokrasi Parkında düzenleyeceği “Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları” programlarının yanı sıra, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde Ramazan çadırı açıyor. Hastası olduğu için hastanede kalmak zorunda olan ve bundan dolayı Ramazan ayının feyzinden istediği gibi yararlanamayan vatandaşlar için hastanenin karşısında bulunan Belediyeye ait otoparkta iftar çadırı kuracak.


Ramazan ayı boyunca hizmet verecek olan iftar çadırı ile ilgili kısa bir bilgi veren Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, amaçlarının hasta ve hasta yakınlarının da Ramazan’ın tadına erişmesini sağlamak olduğunu söyledi.


Kutlu ayrıca, her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da yaşanabilecek sorun ve sıkıntılarda 153 numaralı telefondan istek, talep ve şikayetlerde bulunulabileceğini hatırlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç