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04 Temmuz 2018 15:39

Hastane otoparkında asfaltlama çalışması yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi otoparkı Gölbaşı Belediye Başkanlığı ekiplerince asfaltlandı.

Hastane otoparkında asfaltlama çalışması yapıldı

04 Temmuz 2018 15:39


Yapılan asfalt çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, “Hastanemiz otoparkı olarak kullandığımız alanında çakıl taşları ve çukurlar mevcuttu. Hastaneye gelen hasta yakınlarının ve personellerimizin araçlarının giriş çıkışlarında sorunlar yaşanıyordu. Gölbaşı Belediye Başkanımız Yusuf Özdemir ve belediyemiz yetkili birimleri, ilçe halkımızın hastane otoparkını daha rahat kullanabilmesi için hastane otoparkına sıcak asfalt yaptırarak araçların giriş çıkışları rahatlatılmış, hastaneye ulaşım kolay hale getirilmiştir. Gölbaşı Belediye Başkanımız Yusuf Özdemir’e yaptırmış olduğu sıcak asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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